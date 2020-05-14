"Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

AA

Samsun'un en işlek merkezlerinden Mecidiye, İstiklal ve Gazi caddeleri ile Saathane Meydanı civarında vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Normalleşme süreci kapsamında AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin önlem alarak müşterilerine hizmet vermeye başlamasıyla il merkezinde hareketlilik dikkat çekiyor. Polis ekipleri, İstiklal ve Mecidiye caddelerinin giriş ve çıkışlarında vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.Atakum ilçesindeki sahiller ise yürüyüşe ve banklara oturulmasına izin verilmediği için boş kaldı. Polis ekipleri sahilde devriye gezerek dışarı çıkan vatandaşları uyarıyor. Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşların bir kısmı ise zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösteriyor.