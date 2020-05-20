"Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

AA

Bursa'da havanın ısınmasıyla sokak ve caddelerde insan yoğunluğu önceki günlere göre arttı.Şehirde ticaretin merkezi konumundaki Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları gibi bölgelerde yoğunluk gözlendi.Ayrıca kentin ana arterlerinde sabah ve öğleden sonraları trafikte yoğunluk yaşandı.Salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle aileleriyle dışarı çıktı. Park ve bahçelere giden çocuklar, oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.