Evde kalan çocuklardan şarkılı şiirli video

AA

Atatürk İlkokulu 2. sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Hülya Elik'in sosyal medya aracılığı ile başlattığı etkinlik çerçevesinde, aileleriyle birlikte video çekti.Mustafa Kemal Atatürk yazılı tişörtler giyen öğrenciler, Türk bayrağı önünde şiirler okudu. Evlerin her köşesinde ve balkonlarda gerçekleşen çekimlerde ilköğretim öğrencilerinin performansı izleyenlerden beğeni topladı.Bazı öğrenciler işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okudu, bazıları da piyona başında şarkılar söyledi.Öğrencilerinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemi ile vatan ve bayrak sevdasını en iyi şekilde anlattığını kaydeden Hülya Elik ise evde geçen bu günlerin asla unutulamayacağını kaydetti.