Evde kalan liseliler her gün farklı bir enstrümanla kulakların pasını siliyor

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek için okul yönetimince müzik bölümünden 118 öğrenciyle "Evde Kal Enstrüman Çal" adlı proje başlatıldı.

Evlerinde gitar, piyano, bağlama, yan flüt, keman, çello, viyola ve kontrbas çalan öğrencilerin, öğretmenlerine videosunu gönderdiği mini dinletiler, okulun sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.

Pek çok beğeni ve yorum alan paylaşımlar, evlerinden çıkmayan öğrencilerin yeteneklerini sergilemesine de imkan sağlıyor.

- "Yetenekleriyle alkış alıyorlar"

Okul Müdürü Ersin Kökten, AA muhabirine, "evde kal" çağrısına uyan öğrencilerin, bu dönemde yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Piyano öğrencileriyle başlayan projenin diğer enstrümanları çalanların katılımıyla renkli bir hale geldiğini vurgulayan Kökten, şöyle konuştu:

"Gitar, bağlama, yan flüt, keman, çello, kontrbas ve viyola ile projemiz devam ediyor. Farklı okullardan da projemize katkıda bulunanlar var. Mezunlarımız da performanslarıyla projemize destek veriyor. Çağrılara uyarak evlerinde kalıp enstrümanlarıyla performans sergileyen öğrencilerimiz, sosyal medya paylaşımlarında yetenekleriyle alkış alıyor. Öğrencilerimizin ellerine sağlık."

Kökten, projeye resim bölümü öğrencilerini de dahil edip, yaptıkları resimleri sosyal medyada paylaşacaklarını anlattı.