Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar

Giriş: 10.04.2019 - 11:43 | Güncelleme:  

Oyuncu Sinem Kobal, yüzü olduğu ayakkabı markasının lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kobal evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu

  • 1Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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    2. Sayfa programının haberine göre, Sinem Kobal, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile evliliği hakkında merak edilenleri anlattı. İşte Kobal'ın açıklamalarından satırbaşları: 

  • 2Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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    Bazen işimiz gereği daha iddialı şeyleri tercih edebiliyoruz. Ben bir ayakkabıya 30-40 bin TL vermem, verene de saygı duyarım. Şu an için içime sinen senaryo yok, o yüzden ekrandan uzağım.

  • 3Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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    Kenan, zaten çok başarılı bir aktör. Onunla oynamak isterim ama şu an için öyle birşey yok.

  • 4Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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    'Çocuk kariyerimin önüne geçmesin' diye bir durum yok. Aile bence herşeyden önemli.

  • 5Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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    Kenan güzel günleri hatırlar, unuttuğu olmadı. Şanslıyım. 'Evde kimin sözü geçer sorusunu' Kenan Bey'e sormak lazım.

  • 6Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 7Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 8Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 9Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 10Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 11Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 12Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 13Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 14Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 15Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 16Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 17Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 19Evde kimin sözü geçiyor? Sinem Kobal'dan flaş açıklamalar - Magazin haberleri
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