KURBAN KAVURMASI NASIL YUMUŞAK OLUR? İŞTE SADE ET KAVURMASININ PÜF NOKTALARI!

Etin sırt bölümünü kullanın

Büyükbaş veya küçükbaş hayvanların her bölgesinden farklı yemekler yapılır. Kavurma için uygun olan kurban etinin en lezzetli yeri sırt kısmıdır. Kurbanın en lezzetli eti kontrfile, antrikot, T-Bone, pirzola olarak sıralanmaktadır.

Lokum kıvamında kavurma yemek için de koyun ve kuzu etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol-kürek kısmından et almalısınız. Etleri ise kuşbaşı büyüklüğünde doğramanız daha iyi olur.