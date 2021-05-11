Evde mahsur kalan sokak kedisi kurtarıldı

AA

Fakıuşağı Mahallesi'nde bir evden kedi sesi geldiği ihbarı üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.Kapısı kilitli evin sahibinin ikametinde olmadığını belirleyen ekipler, bölgeye itfaiyeyi de çağırdı.Ekiplerin telefonla ulaştığı evin sahibinin kedi beslemediğini söylemesi üzerine itfaiye ekipleri evin balkonuna ulaşmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.Daha sonra da ev sahibinin izniyle kapı çilingir aracılığıyla açıldı, mahsur kalan kedi kurtarıldı.Kediye su ve mama verildi.