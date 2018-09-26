Doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz kürlerle saç renginizi birkaç ton açabilirsiniz. "Evde saç rengi açma yöntemleri nelerdir?" diyorsanız detaylar haberimizde...

PAPATYA ÇAYI

Bir kupaya kaynar su doldurun. Papatya çayını 10 dakika bu suda bekletip soğutun. Temiz saçlarınıza döktükten sonra 1 gece bekletin. Ertesi gün yıkayın. Rengi biraz daha açmak için tekrarlayabilirsiniz.

LİMON

Bir dilim limonu küçük küçük tutamlara sürerek saçlarınıza ara ara ışıltılar verebilirsiniz. Ya da, 2 kaşık limon suyuyla 1 bardak sıcak suyu karıştırıp yine küçük tutamlara uyguladıktan sonra güneşin altında bir süre oturun. Limon suyu saçınızda kuruduktan sonra yıkayın ve saçların kurumasına engel olmak için Hindistan cevizi yağıyla masaj yapın.

TARÇIN

1 çay kaşığı tarçınla yeterince suyu karıştırıp macun haline getirin. Saçlarınız ıslakken saç kremi uygulayın ve yıkamayın. Tarçınlı karışımı saç tellerinize uyguladıktan sonra bir bone takın. En az 6 saat beklettikten sonra durulayın

KARBONAT

1 çay kaşığı karbonatla bir miktar suyu karıştırıp ayda bir kere, şampuandan sonra saç kreminden önce, saçınızı bu suyla yıkayın. Hassas saçlara sahipseniz karbonat saçlarınıza zarar verebilir!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ