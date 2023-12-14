Evde tansiyon ölçerken dikkat! Bu kurallara mutlaka uyun!

Hipertansiyon, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yaygın bir hastalıktır. Hipertansiyonun belirtileri genellikle fark edilmez. Bu nedenle, düzenli olarak kan basıncınızı kontrol ettirmeniz önemlidir. Peki, evde tansiyon ölçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

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HİPERTANSİYON NEDİR?

Hipertansiyon, kan basıncının normalden yüksek olması durumudur. Kan basıncı, kalbin kan pompalaması ile atar damarlardan geçen kanın damara yaptığı basınçtır. Normal kan basıncı, büyük tansiyon (sistolik) için 120 mm Hg'nin ve küçük tansiyon (diyastolik) için 80 mm Hg'nin altındadır.

Hipertansiyon, herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Bu nedenle "sessiz katil" olarak da adlandırılır. Ancak, hipertansiyon kontrol altına alınmazsa, kalp krizi, felç, böbrek hastalığı ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.