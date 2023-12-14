Evde tansiyon ölçerken dikkat! Bu kurallara mutlaka uyun!
Yıllarca hiç belirti vermeden bile ilerleyebilen hipertansiyon mutlaka kontrol altına alınmalı ve böylelikle kalp, damar sistemine hasar verebilecek durumlar karşısında tedbirli olunmalıdır. Gündelik olarak tansiyonunu ölçen hastaların bilmesi gerekenleri haberimizde derledik.
Hipertansiyon, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yaygın bir hastalıktır. Hipertansiyonun belirtileri genellikle fark edilmez. Bu nedenle, düzenli olarak kan basıncınızı kontrol ettirmeniz önemlidir. Peki, evde tansiyon ölçerken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?
HİPERTANSİYON NEDİR?
Hipertansiyon, kan basıncının normalden yüksek olması durumudur. Kan basıncı, kalbin kan pompalaması ile atar damarlardan geçen kanın damara yaptığı basınçtır. Normal kan basıncı, büyük tansiyon (sistolik) için 120 mm Hg'nin ve küçük tansiyon (diyastolik) için 80 mm Hg'nin altındadır.
Hipertansiyon, herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Bu nedenle "sessiz katil" olarak da adlandırılır. Ancak, hipertansiyon kontrol altına alınmazsa, kalp krizi, felç, böbrek hastalığı ve diğer ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?
Hipertansiyon, herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Ancak, bazı kişilerde aşağıdaki belirtiler görülebilir:Baş ağrısı Baş dönmesi Burun kanaması Göğüste sıkışma Görme problemleri Yorgunluk
EVDE TANSİYON ÖLÇERKEN DİKKAT!
Tansiyon ölçümünde dikkatli davranmak doğru sonuç açısından oldukça önemlidir. Tansiyon ölçerken şunlara dikkat etmeniz önerilir,
Yoğun hareket sonrası ölçüm yapmayın,
Ayaktayken ölçüm yapmayın,
Yemek yedikten ya da sigara kullanımından sonra ölçüm yapmayın,
Stres ve üzüntü anında yapılan ölçümler tanı koymak için işe yaramaz,
Tansiyonunuzu her gün aynı saatte ölçün,
Ölçümden önce 5-10 dakika dinlenin,
Tansiyon ilaçlarını almadan önce ölçüm yapın,
Kan basıncı ölçüm aletinin manşonu ile kol çevresi uyumlu olmasına dikkat edin. Kol çevreniz aletinizin manşon boyutundan geniş ise kan basıncınız olduğundan yüksek, dar ise olduğundan düşük ölçülür,
Kolunuzda giysi olmamasına dikkat edin,
Dik oturun,
Kolunuzun altına kalp hizasına gelmesini sağlamak için havlu, kalın bir battaniye gibi şeyler koyun,
Ayaklarınızı yere basın.
Avrupa Hipertansiyon Birliği evde kan basıncı takibi kılavuzu doktora gelmeden önce minimum 3 gün, tercihen 7 gün sabah ve akşam ikişer ölçüm (toplam 28 ölçüm) yapılmasını önermektedir.
Kaynak: Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği