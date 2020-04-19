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Evde tartışıp öfke ile dışarı çıkan genç çift, 6 bin 300 lira zararla oturdu

Aydın’da birbirleri ile tartışıp dışarı çıkan bir çiftin öfkesi 6 bin 300 liraya mal oldu. Öfke ile sokağa çıkan ve sokakta da tartışmaya devam eden çifte sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıklarından dolayı idari para cezası uygulandı.

sokak ihlali
İHA

İlginç olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen R.Ş. ile eşi F.Ş., evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmadan sonra evden çıkan R.Ş. ve F.Ş., Atatürk Kent Meydanı’nda kavgaya tutuşunca bu sırada bölgede uygulama yapan polis ekipleri çiftin yanına gidip kavgayı ayırdı.

Daha sonra sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket eden çifte, 3 bin 150’şer liradan toplam 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine çift, bölgeye çağrılan karakol ekipleri tarafından ekip arabası ile polis merkezine götürüldü.

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