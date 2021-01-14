

ABD Başkanı Trump bugünlerde başkanlıktan azledilmekle karşı karşıya! Temsilciler Meclisi'nde ikinci kez azledilen Trump, 19 Ocak'ta Senato'dan da aynı yönde bir karar çıkarsa azledilen ilk ABD başkanı olacak. 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'ın devredecek olan Başkan Trump için bugünlerde sinemaseverler de ilginç bir kampanya başlattı.

Macaulay Caulkin'in başrolde yer aldığı 1990'ların kült filmi 'Evde Tek Başına'nın ikincisinde bir sahnede görünen Trump için filmin fanatikleri "Trump'lı sahneyi filmden çıkarın" kampanyası başlattı!

Twitter'da bir kullanıcının Trump'ı sahneden sildiğini söylediği tivitine bugün 40 yaşında olan Caulkin de "Bravo" diyerek destek verdi.

İki yıl önce Kanada'da bir TV kanalı filmi Trump'ın göründüğü sahneyi kaldırarak yayınlaması olay olmuştu.

Trump kendisine ait oteldeki çekimlere kendisinin de filmde görünmesi şartıyla izin vermişti.