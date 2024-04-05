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        Haberler Gündem Güncel Evde tek bırakılan 2 yaşındaki çocuk yangında can verdi

        Evde tek bırakılan 2 yaşındaki bebek yangında can verdi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde yalnız olduğu öğrenilen 2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:20 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:20
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        Nazilli'nin Bayındır Mahallesi'nde tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 2 yaşındaki Mehmet Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

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        Bebeğin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        ANNE BABA HASTANEDEYMİŞ

        Mehmet Oğuz'un babası Selim Oğuz'un Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gördüğü, anne Büşra Oğuz'un da eşine refakat etmek için hastanede olduğu öğrenildi.

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        Mehmet bebeğe bakan işitme engelli babaannenin ise hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı, bu sırada yangın çıktığı belirtildi.

        #yangın
        #Aydın
        #çocuk
        #ölüm
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