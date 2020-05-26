Evde yapılacak

AA

Projeyle, genç, yaşlı, aktivite düzeyi düşük ya da yüksek, kronik hastalığı olan veya hastaneye ulaşamayan vatandaşların egzersizlerinin aksamaması, tedavilerinin evlerinde mümkün olduğunca devam ettirilebilmesi, hareketsizlik nedeniyle oluşabilecek yeni kas iskelet sistemi hastalıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor- Program kapsamımda fizyoterapist ile yapılan görüşmede kişinin genel sağlık durumuyla ilgili bilgiler alınıyor, bu sayede uygun egzersiz programı belirlenebiliyor- Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bilir Kaya:- "Fizyoterapistlerimiz ve hekimlerimiz hastalarımızın genel sağlık durumlarını değerlendirerek kişiye özel egzersiz programlarını önermekte; muayene olması veya ilaç tedavisi düzenlenmesi gereken hastalarımızı ise sağlık tesisine yönlendirmektedir" İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evinden çıkmayan ya da çıkmaları kısıtlanan vatandaşların hareketlilik düzeylerini artırmak amacıyla fiziksel aktivite destek programı geliştirildi.