Evden çalışanlara kötü haber!

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DHA

Facts & Factors’un ‘Varis Tedavileri’ raporuna göre yaşta varis vakalarında önemli bir artış gözlemlendi. Rapora göre varis tedavileri için 2021 yılında küresel ölçekte 672 milyon dolar ayrılırken bu rakamın 2030’a kadar 1,45 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu artışta pandemiyle birlikte evden çalışma modelinin popüler hale gelmesinin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Uzun süreli oturma pozisyonunun varisi tetiklediğini söyleyen Dr. Gülkız Erdal, “Varis, bacaklarda kan dolaşımının yavaşlaması sonucu oluşan damar genişlemeleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ağrı, şişme ve bacaklarda yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir” dedi.

VARİSE KARŞI ŞİRKETLER DE ÖNLEM ALMALI

Evden çalışma dönemlerinde varis riskini azaltmak ve sağlıklı bir iş gücü elde etmek için şirketlerin atabileceği adımları sıralayan Dr. Erdal, “Çalışanlara düzenli aralıklarla egzersiz yapma fırsatı sunun. Bacak kaslarını hareketlendirmek ve kan dolaşımını artırmak için basit germe ve hareket egzersizleri önerin. Çalışma ortamında ergonomik düzenlemeler yaparak, doğru oturma pozisyonu ve vücut mekaniğini teşvik edin. Varis riskini azaltmak için sağlıklı beslenme ve uygun giyim önerileri sunun. Düzenli olarak çalışanlarınızı varis hakkında bilgilendirin” dedi.