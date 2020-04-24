Evden çalışanların hareketsiz kalmaması için

AA

İş sağlığı ve güvenliği sektörü kuruluşu TürkGüven'in Üst Yöneticisi (CEO) Alp Timurhan Çevik, masa başında uzun saatler boyunca çalışanlara yönelik egzersiz yazılımı Pergono'yu geliştirdiklerini belirterek, "Tamamı fizyoterapistler tarafından tasarlanan egzersiz hareketlerini içeren yazılım, bilgisayara yüklendikten sonra egzersiz saati geldiğinde otomatik aktive oluyor ve kullanıcıyı egzersiz hareketleri ile yönlendiriyor." dedi.

Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle çalışanların işlerini evlerinden sürdürdüğünü, ancak masa başında hareket etmeden çalıştıklarını söyledi.

Sürekli olarak ekran başında çalışmanın meslek hastalığına sebep olabileceğine dikkati çeken Çevik, "Karpal tünel sendromu gibi kronik yumuşak doku bozuklukları veya boyun fıtığı, kronik bel ve sırt ağrıları çok önemli rahatsızlıklar." diye konuştu.

- "Fizyoterapistler tarafından oluşturulan egzersiz hareketleri yer alıyor"

Çevik, koruyucu sağlık yaklaşımıyla bu rahatsızlıkların ortaya çıkmadan önüne geçmek gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Masa başında uzun saatler boyunca çalışanlar için basit egzersizler içeren Pergono'yu geliştirdik. Bu egzersiz yazılımı ile sürekli ekran karşısında çalışanların egzersiz hareketleri yaparak daha sağlıklı bir şekilde işlerine devam etmelerini amaçlıyoruz. Tamamı fizyoterapistler tarafından oluşturulmuş hareketleri içeren yazılım, bilgisayara yüklendikten sonra egzersiz saati geldiğinde otomatik aktive oluyor ve kullanıcıyı egzersiz hareketleri ile yönlendiriyor.

Yazılım, 8 farklı dilde ve 13 farklı seste sunuluyor. Uygulama çalışırken, yapılan işi engellemiyor arka planı şeffaf olacak şekilde ekranın köşesinde beliriyor. Detaylı videolar ile her bir hareketin nasıl yapılacağı farklı dil ve altyazı seçenekleriyle hem görsel hem seslendirme veya altyazı ile aktarılarak, çalışanların egzersiz konusunda uzmanlaşmaları sağlanıyor."

Yazılımın ayrıca, kullanıcının meşgul olması durumunda egzersizi belirlediği süre boyunca erteleyerek belirlenen süre sonunda tekrar çalıştırılmasını sağladığını anlatan Çevik, "Egzersizlerde, kronik hastalığı olan ve fizyolojik açıdan egzersizi yapması uygun olmayan kişiler için uyarılar da yer alıyor. Şirketler bu yazılımı çalışanlarına sunabiliyor. Bunun yanı sıra uygulama, son kullanıcılar tarafından Windows uygulama mağazasından indirilebiliyor." diye konuştu.

- "Salgın sürecinde iş sürekliliğinin sağlanması önem taşıyor"

Alp Timurhan Çevik ayrıca, üretime devam eden iş yerlerine yönelik, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin sürece dahil olduğu farklı bir uygulama geliştirdiklerine de değinerek, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kovid-19'a karşı alınması gereken önlemler konusunda iş yerlerini bilgilendiriyor. Biz de teknik bilgimiz ve uygulama becerimizle üretime devam etmek zorunda olan iş yerlerine yönelik çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın, iş yerlerinin salgın sürecini yönetmesine yardımcı olarak iş sürekliliğini sağlayacağını aktaran Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş yerinde hangi çalışanların yüksek risk altında olduğu önem taşıyor. İş yerlerinin, Kovid-19 sürecinde vaka görülmesi durumunda nasıl aksiyon alacağını, şüpheli vakaları nasıl takip edeceğini bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, üretimi devam ettirmek zorunda olan sektörlerde bu durum ciddi bir problem olabilir.

Şirketlerin salgın sürecini yönetebilmelerini sağlayacak uygulamayı bir ay içerisinde devreye almayı planlıyoruz."

- "İşverenler salgına yönelik detaylı planlama yapmalı"

Çevik, Kovid-19'un yayılımının hızla arttığını ve işverenlerin detaylı bir planlama yapması gerektiğini hatırlatarak, "Bu planlama, çalışanların bulundukları yer ve yaptıkları işlerle ilgili riskleri dikkate alarak oluşturulmalıdır. Çalışanların virüse maruz kalabilecekleri potansiyel kaynakların belirlenmesi ilk ve en önemli adım." değerlendirmesinde bulundu.

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetimi için bütünleşik ve kurumsal çözümler ürettiklerini belirten Çevik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halihazırda 10 ülkeye hizmet veriyor ve 600 bini aşkın kişiye temas ediyoruz. Bireysel uzmanlar ve hekimler, Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ve büyük kurumsal markalara yönelik faaliyetlerle iş kazalarının azaltılması için çalışıyoruz.

Öte yandan, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine katılımını sağlayacak Pershare isimli bir mobil uygulamayı devreye aldık. Önümüzdeki 3 ay içerisinde de 50 bin kişi bu uygulamayı kullanıyor olacak."