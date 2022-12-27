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Evden çalışma işini zirveye taşıdı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı!

Mark Zuckerberg’in Meta şirketinde çalışan 28 yaşındaki Auistin Wells evden çalışma seçeneğini farklı boyuta taşımaya karar verdi ve 12 yıllığına bir cruise gemisinin odasını kiraladı.

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  • Evden çalışma işini zirveye taşıdı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı!

    Mark Zuckerberg’in Meta şirketinde çalışan 28 yaşındaki Auistin Wells evden çalışma seçeneğini farklı boyuta taşıdı. 12 yıllığına bir cruise gemisinin odasını kiralayan Meta çalışanı ayrıca geminin tüm hizmetlerinden faydalanacak.
  • Evden çalışma işini zirveye taşıdı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı!

    12 YIL BOYUNCA GEMİDE YAŞAYACAK

    12 yıl boyunca kiraladığı cruise odasına daha ev ücretinden daha düşük ücret veren Auistin Wells CNBC’e ye konuştu.

    2025’te yapımı tamamlanacak olan ‘MV Narrative’ cruise gemisinin bir kamarasını 12 yıllığına kiralayan Wells, 300 bin dolar ödeyecek (yaklaşık 5 milyon 500 bin lira). Geminin ömür boyu oda satışı seçeneğinde ücret 1 milyon dolardan başlıyor.
  • Evden çalışma işini zirveye taşıdı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı!

    TÜM İMKANLARDAN FAYDALANACAK

    Gemi 6 kıtayı 1000 günde dolaşacak ve her limanda 3 gün kalacak. Wells gemideki yeme-içme, havuz, temizlik, sağlık hizmetleri gibi tüm imkânlardan faydalanacak.

    Wells’in kiraladığı 12 yıllık odayı aylık olarak kiralamak isteyen kişilerin 4500 doları gözden çıkarması gerekiyor.
  • Evden çalışma işini zirveye taşıdı: Lüks gemide 12 yıllık bilet satın aldı!

    EV FİYATLARINDAN DAHA AZ PARA VERİYOR

    28 yaşında Meta çalışanı Auistin Wells’in odaya aylık olarak ödediği ücret 2083 dolar.

    Bu ücret ile Manhattan’da benzer bir dairenin fiyatı karşılaştırılınca oldukça düşük kalıyor.

    Wells, saat farkının fazla olduğu bölgelerde seyahat ederken gündüz gezip, ABD’de mesainin başlayacağı akşam saatlerinde çalışmayı hedefliyor.

    Kaynak: CNBC

    Fotoğraf: Linkedln

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