12 YIL BOYUNCA GEMİDE YAŞAYACAK

12 yıl boyunca kiraladığı cruise odasına daha ev ücretinden daha düşük ücret veren Auistin Wells CNBC’e ye konuştu.

2025’te yapımı tamamlanacak olan ‘MV Narrative’ cruise gemisinin bir kamarasını 12 yıllığına kiralayan Wells, 300 bin dolar ödeyecek (yaklaşık 5 milyon 500 bin lira). Geminin ömür boyu oda satışı seçeneğinde ücret 1 milyon dolardan başlıyor.