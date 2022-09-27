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Haberler Gündem 3. Sayfa Evden çıkarılan kiracı, avukata bıçakla saldırdı
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Antalya'da evden çıkarılan kiracı, avukata ekmek bıçağıyla saldırdı

Antalya'da, üç ay önce evden çıkartılan kiracı Murat Altunçay, ev sahibinin avukatı Mesut Oğuz'a ekmek bıçağıyla saldırdı. Altunçay, olayı sıyrıklarla atlatan Oğuz'un şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Saldırıya ilişkin Antalya Barosu'nda açıklama yapan Avukat Mesut Oğuz, Altunçay'ın evden çıkartıldıktan sonra sürekli tehdit mesajları yolladığını öne sürdü

Evden çıkarılan kiracı, avukata bıçakla saldırdı
Evden çıkarılan kiracı, avukata bıçakla saldırdı
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DHA

Antalya'da, evden çıkarılan kiracı, avukata ekmek bıçağıyla saldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Avukat Mesut Oğuz, bir müvekkilinin oturduğu apartmanda ruhsatsız apart işlettiği gerekçesiyle kendisi hakkında yapılan şikâyet üzerine, adrese gitti. Mesut Oğuz, apartmana gelen zabıta ve polis ekipleri ile görüştü.

3 AY ÖNCE EVDEN ÇIKARTILAN KİRACI İLE KARŞILAŞTI

İhbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine binadan çıkmaya hazırlanan Oğuz, 3 ay önce müvekkili tarafından evden çıkartılan kiracı Murat Altunçay ile karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Altunçay, yanında getirdiği ve bez arasında sakladığı bıçakla Mesut Oğuz'a saldırdı. Oğuz, olayı küçük sıyrıklarla atlatırken Altunçay da elinden yaralandı. Yaşanan arbede güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Oğuz'un şikayeti üzerine gözaltına alınan Altunçay, tutuklandı.

ÖLÜMLE TEHDİT İDDİASI

Saldırıya ilişkin bugün Antalya Barosu'nda açıklama yapan Avukat Mesut Oğuz, Altunçay'ın daha önce müvekkilinin kiracısı olduğunu, evden çıkartıldıktan sonra sürekli tehdit mesajları yolladığını öne sürerek şöyle konuştu:

"Evde birtakım hukuk dışı eylemlerde bulunduğunu öğrendik. Daha sonra bu kişiyi yasal yollarla tahliye ettik. Olay sonrasında beni ölümle tehdit etmeye başlamıştı. Suç duyurusunda bulundum. Şahısla ilgili 30'a yakın suç kaydı, 3 ayrı yakalama kararı var. Ayrıca beni 'Soyunu kurutacağım' diye tehdit etti. Bunun yanında annemi öldürmeme karşılığında 500 bin TL istedi. Olay günü ise 'Avukat Mesut Oğuz benim ruhsatımla apart çalıştırıyor' diye, suç duyurusunda bulunmuş. Polisler dün müvekkilime ait apartmanda araştırma yaparken beni de çağırdı. Asılsız olduğu öğrenildi.

30 SANTİMLİK EKMEK BIÇAĞIYLA İÇERİ GİRDİ

Yanımda iki sivil ve bir resmi polis vardı. Bu şahıs o sırada yanımıza gelerek elinde sakladığı yaklaşık 30 santimlik ekmek bıçağıyla içeriye girdi. Polisi görünce beni 'Mesut Bey yanıma gelir misin' diye çağırdı. Gelmeyeceğimi söyleyince hakaret ve küfürler etmeye başladı. Aramızda tartışma ve kavga çıktı. Elindeki bıçakla beni bıçaklayacağını düşündüğüm için boynundan tuttum. İkimiz yere düştük ve 3-4 sefer bıçakla karın bölgeme vurdu ama Allah korudu ki bıçağı ters tarafıyla tutmuş. Olayı küçük sıyrıklarla atlattım."

"BARO OLARAK YANINDAYIZ"

Antalya Barosu Başkanı Hüseyin Geçilmez ise, meslektaşına yapılanın üzücü olduğunu belirterek, "Görüntüleri izledim ve gördüğüm kadarıyla saplamaya çalışıyor. Saplayabilse en iyi ihtimalle ağır bir yaralama gerçekleşecekti" dedi.

Başkan Geçilmez, baro olarak Avukat Mesut Oğuz'un yanında olduklarını ve sonuna kadar süreci takip edeceklerini dile getirdi.

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