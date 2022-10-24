Evden çıkma tartışmasında amca katili oldu 0:00 / 0:00

İHA

Afyonkarahisar'da, ev sahibi olan amca ile yeğenin ev tartışması kanlı bitti.

Olay, kent merkezi Kasaplar Çarşısı'nda meydana geldi. Bölgede kavga ihbarını alan polis ekipleri, olay yerinde karnından bıçaklanan bir kişi ile karşılaştı. H.K. olduğu belirlenen yaralı kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İnceleme başlatan polis ekipleri, H.K.'yi bıçaklayan kişinin yeğeni M.K. olduğunu tespit etti. Polis, peşine düştüğü şüpheliyi Gün Sazak Bulvarı üzerinde cinayette kullandığı bıçakla yakaladı. Şüpheli polis sorgusunda, amcasına ait evde oturduğunu ve amcasının kendisini evden çıkarmak istediğini, bu yüzden de zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını belirtti.

M.K.'nin cinayet günü de aynı meseleden dolayı tartışlarını ve amcasını bıçakladığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.