Evden çıkmayan kiracıya ölüm tehdidi!

Kağıthane'de bir ev sahibi, 5 ay önce evini kiraya verdiği kişiden yakında evlenecek olan oğlu için son 3 ay kira almamak şartıyla dairesini boşaltmasını istedi.

İddiaya göre teklifi kabul eden kiracı, 3 ay sonra evden çıkmadı. Bunun üzerine ev sahibi oğullarıyla birlikte kiracıya saldırdı. Sokağa taşan kavga kameralara yansırken, silahla gelen ev sahibinin küçük oğlunun “Burayı kan gölüne çeviririm” diye bağırdığı anlar şoke etti.

EVDE OĞLUNUN OTURACAĞINI SÖYLEDİ Olay, dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi Behçet A., 5 ay önce satın aldığı evini, 5 çocuğu olan bir kişiye kiraya verdi. Kiralamadan 5 ay sonra ev sahibi Behçet A., evlenecek olan büyük oğlunu kiraya verdiği eve yerleştirmek istedi. Bunun üzerine Behçet A., kiracısıyla bir araya gelerek oğlunun evleneceğini ve evinde oturacağını, mağdur olmaması için de kendisinden 3 ay boyunca kira almayacağını ancak sonrasında evi boşaltmasını istediğini söyledi. Teklifi kabul eden kiracı ise iddiaya göre evden çıkamayacağını söyledi.