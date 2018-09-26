'Akli dengesi yerinde olmayabilir' denmişti...

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Evden kaçan kızına benzettiği kadını vuran adama 16 yıl hapis

Bursa’da 12 yıl önce evi terk eden kızı Gülcan’a benzettiği 31 yaşındaki Remziye Yıldız’ı, tabanca ve bıçak ile yaralayan 67 yaşındaki Haydar Emeç'in, Yargıtay’ın “Akli dengesi yerinde olmayabilir” yönündeki bozma ilamından sonra İstanbul Adli Tıp İhtisas Gözlem Dairesi’nde yapılan muayenesinde “akıllıdır” raporu verildi. Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Emeç’e 14 yıl “Adam öldürmeye teşebbüs” ten, iki yıl “Ruhsatsız silah kullanmak” suçundan toplam 16 yıl hapis cezası verdi.

26.09.2018 - 11:37 | Güncelleme: İHA

Bursa’nın Merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde oturan Haydar Emeç’in kızı Gülcan, 12 yıl önce evden ayrılıp Erzincan’da oturan Taner Tiryaki ile evlendi. Kızından haber alamayan, inşaatlarda usta olarak çalışan Haydar Emeç, mahallede yayılan, 'Kızın kötü yola düştü' dedikoduları üzerine iddiaya göre, bunalıma girdi.

Haydar Emeç, 1 Ağustos 2014 tarihinde, Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir kaynakçı dükkanında sekreter olarak çalışan Remziye Yıldız’ı, Batı Garajı’nda görüp kendisine, "Sen benim kızımsın" dedi. Genç kız kimliğini gösterirken, "Amca ben senin kızın değilim ayrıca evliyim de" demesine inanmayan Haydar Emeç, takip ettiği genç kadını, 'Senin kulakların kızımın kulağına benziyor. Sen Gülcan'sın. Korkudan ismini benden saklıyorsun" diyerek tabancası ile 5 el ateş etti.

Kurşunlardan biri kalbinin hemen üzerine isabet eden genç kadın kaçıp kurtulmak isterken, peşinden koşan Haydar Emeç tarafından bu kez sırtından ve karnından da bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Remziye Yıldız, uzun süren tedavinin ardından taburcu edilirken, tutuklanan Haydar Emeç ise 2015 yılında yargılandığı Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanık Haydar Emeç hakkında verdiği kararı bozdu. Yargıtay Ceza Dairesi, bozma ilamında, sanığın kızı Gülcan’ı 8 yıldan bu yana görmediği, olay tarihinde kızın 33 yaşında olma olasılığı nedeniyle tanıyamamanın hayatın doğal akışına göre aykırı olacağından akli dengesinin araştırılmasını istedi.

Bunun üzerine Haydar Emeç, gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Gözlem Dairesinde yapılan tıbbı gözlemler ve muayenesi sonucu akıllı olduğu yönünde rapor verildi. Duruşmalarda akıllı olduğunu iddia eden Haydar Emeç, karar duruşmasına Çanakkale Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemiyle görüntülü katıldı. Emeç, uzun süredir tutuklu bulunduğunu, kendisine ziyaretçi gelmediğini ifade ederek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık Haydar Emeç’e “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 14 yıl, “Ruhsatsız tabanca bulundurmak”tan ise 2 yıl olmak üzere 16 yıl hapis cezası verdi.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 12 dakika önce
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