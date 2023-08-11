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        Haberler Yaşam Evden mi, ofisten mi çalışmak daha verimli? Araştırma sonuçları en verimli olanı gösterdi!

        Evden mi, ofisten mi çalışmak daha verimli? Araştırma sonuçları en verimli olanı ortaya çıkardı

        Evden mi yoksa ofisten çalışmak mı daha verimli? Sorusuna yanıt arayan yeni bir araştırma, bilinenin aksine evden çalışmanın verimi azalttığını tespit etti. Yapılan çalışmaya göre evden çalışanlar ofisten çalışanlara göre yüzde 18 oranla daha az verim gösteriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 16:00
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        Covid-19 pandemi dönemi 2020 yılında dünyanın önemli bir kısmını ofisten eve taşıdı. Pandeminin bugün etkileri yok olsa da bazı şirketler evden çalışma sistemini benimsedi ve sürdümeye devam etti.

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        EVDEN ÇALIŞANLAR YETERLİ VERİMİ GÖSTEREMİYOR

        ABD'de bulunan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Kaliforniya Üniversitesi, bu çalışma sistemiyle ilgili yeni bir makale yayımladı. Araştırma, uzaktan çalışmanın verimliliği azalttığını gösterdi.

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        OFİSTE ÇALŞANLAR DAHA ÇOK VERİM GÖSTERDİ

        Çalışmada 235 kişilik iki grup 8 hafta boyunca incelendi. Veri girişi personeli olan bu gruplardan birisi evden, diğeri ise ofisten çalışıyordu. Sonuçlarda grupların yazma hızı ele alındı ve evde çalışanların ofisten çalışanlara göre yüzde 18 daha az verim gösterdiği görüldü. Ofisten çalışanlar 9-5, evdekiler ise toplamda 35 saat çalıştı. Evdekiler hangi saatlerde çalışacaklarını kendileri seçiyordu.

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        AZ VERİM GÖSTERENLER EVDEN ÇALIŞMAYI TERCİH EDİYOR

        Bu sonuçlarla beraber, daha az verimli olan kişiler aynı zamanda evden çalışmayı da daha çok tercih ediyor. MIT'den Profesör Daivd Atkin, bu kişilerin daha az verim göstermelerine rağmen evden çalışmayı tercih etmesinin nedenini çocuklarına bakmak olduğunu söyledi.

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        ÖNERİLEN HİBRİT ÇALIŞMA SİSTEMİ

        Atkin'e göre verimliliği sürdürmek için yapılması gereken hibrit çalışma sistemi. Belli günlerde ofise gelmek ve evde olmak günümüzde birçok iş yerinde popüler. Daha önceki araştırmalar hibrit çalışma sisteminin verimliliği daha artırdığını göstermişti.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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