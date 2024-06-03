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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evden silah fışkırdı! Sözleri şaşkına çevirdi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Evden silah fışkırdı! Sözleri şaşkına çevirdi

        Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda çekyatın altında kovaya gizlenmiş 1'i kurusıkı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ise, "Her zaman silaha merakım vardı. Bulunan tabancaları da bir süre önce tanımadığım birinden satın aldım" sözleriyle şaşkına çevirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:08 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:08
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        Evden silah fışkırdı! Sözleri şaşkına çevirdi
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        Adana'da polisin operasyon düzenlediği Selahattin K.’nin (47) evindeki çekyatın altında kovaya gizlenmiş 1’i kurusıkı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        DHA'nın haberine göre ifadesinde, “Her zaman silaha merakım vardı. Bulunan tabancaları da bir süre önce tanımadığım birinden satın aldım” diyen Selahattin K., tutuklandı.

        SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ova Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli Selahattin K.’nin evine operasyon düzenleyen ekipler, salondaki çekyatın altındaki kovaya gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Ayrıca evde 9 şarjör, 50 mermi ile silah yapımında kullanılan 96 malzeme bulundu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Selahattin K.’nin ‘mala zarar verme’, ‘güveni kötüyle kullanma’ suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.

        Şüpheli Selahattin K., ifadesinde, “Her zaman silaha merakım vardı. Bulunan tabancaları da bir süre önce tanımadığım birinden satın aldım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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