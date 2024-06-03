Evden silah fışkırdı! Sözleri şaşkına çevirdi

Adana'da polisin operasyon düzenlediği Selahattin K.’nin (47) evindeki çekyatın altında kovaya gizlenmiş 1’i kurusıkı, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DHA'nın haberine göre ifadesinde, “Her zaman silaha merakım vardı. Bulunan tabancaları da bir süre önce tanımadığım birinden satın aldım” diyen Selahattin K., tutuklandı.

SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ova Mahallesi’ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli Selahattin K.’nin evine operasyon düzenleyen ekipler, salondaki çekyatın altındaki kovaya gizlenmiş 7 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca evde 9 şarjör, 50 mermi ile silah yapımında kullanılan 96 malzeme bulundu. Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Selahattin K.’nin ‘mala zarar verme’, ‘güveni kötüyle kullanma’ suçlarından kaydı bulunduğu belirtildi.