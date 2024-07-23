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        Haberler Gündem Eve çarpan otomobil sürücüsü uzman çavuş, öldü - Güncel haberler

        Eve çarpan otomobil sürücüsü uzman çavuş, öldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki eve çarpan otomobil sürücüsü Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Abussamed Kılınç, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:23
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        Eve çarpan otomobil sürücüsü öldü
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        Kaza, saat 15.30 sıralarında Muğla-Milas karayolu Kozağaç Kavşağı'nda meydana geldi.

        Abussamed Kılınç yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yol kenarındaki eve çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abussamed Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kılınç'ın Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş olduğu belirtildi.

        Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Kılınç'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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