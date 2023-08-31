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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bolu'da kokrunç olay! "Eve geç gelme" diyen babasını bıçakladı

        Eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı

        Bolu'da 19 yaşındaki Umutcan Ç., eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı. Şüpheli gözaltına alınırken bacağından yaralanan Mustafa Ç. hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:06 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:08
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        "Eve geç gelme" diyen babasını bıçakladı!
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        Bolu'da, Umutcan Ç., (19) eve geç saatte geldiği için kendisini uyaran babası Mustafa Ç.'yi (55) çıkan tartışmada bacağından bıçakladı.

        DHA'nın haberine göre Umutcan Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, gece yarısı sıralarında meydana geldi.

        Mustafa Ç., eve geç saatte gelen oğlu Umutcan Ç.´yi uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umutcan Ç., evde bulunan ekmek bıçağıyla babasını bacağından bıçakladı.

        Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Umutcan Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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