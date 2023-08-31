Eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı Bolu'da 19 yaşındaki Umutcan Ç., eve geç geldiği için kendisini uyaran babasını bıçakladı. Şüpheli gözaltına alınırken bacağından yaralanan Mustafa Ç. hastaneye kaldırıldı

Bolu'da, Umutcan Ç., (19) eve geç saatte geldiği için kendisini uyaran babası Mustafa Ç.'yi (55) çıkan tartışmada bacağından bıçakladı.

DHA'nın haberine göre Umutcan Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Olay, gece yarısı sıralarında meydana geldi.

Mustafa Ç., eve geç saatte gelen oğlu Umutcan Ç.´yi uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Umutcan Ç., evde bulunan ekmek bıçağıyla babasını bacağından bıçakladı.

Diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Umutcan Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.