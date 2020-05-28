Eve giren ebabil kuşunun bir günlük misafirliği çocukları sevindirdi - AĞRI

Fırat Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında oturan Mehmet Garip'in 5. kattaki evinin balkonundan içeri kuş girdi.Garip, internetten yaptığı araştırmada ebabil kuşunu olduğunu öğrendiği uçamayan kuşa yem ve su verdi.Çocukların da bir süre eğlenerek vakit geçirdiği kuş, gün sonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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