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Engelli genci öldürdüler
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Eve giren hırsız, engelli genci bıçaklayarak öldürdü!

İstanbul Küçükçekmece'de, 3 katlı bir evin 2'nci katına giren hırsızlar, yüzde 50 engelli olan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ü, 17 kez bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlar evde bulunan iki LCD televizyon, Öz'ün laptopu ve telefonunu alıp kaçtı

01.10.2018 - 13:48 | Güncelleme: DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde tam bir vahşet yaşandı. Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki olay cumartesi gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir evin 2. katına giren hırsızlar evde bulunan yüzde 50 engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ü 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

ANNEANNESİ İLE BİRLİKTE YAŞIYORDU

DHA'nın haberine göre hırsızlar tarafından öldürülen gencin, 9 yıl önce anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi Hatice Akkaya'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Akkaya'nın cumartesi günü Edirne'ye gittiği pazar günü döndüğünde ise torununu kanlar içinde bulduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemede gencin, 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Öz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"KÖYE GİDECEKTİK. 'GELMEYECEĞİM' DEDİ"

Baba Sezer Öz , "Dün 19.00 sıralarında haber aldım. Buraya geldim. 17 yerinden bıçaklanmış. Bulunmalarını istiyorum" dedi. Anneanne Hatice Akkaya da, "Köye gidecektik. Gelmedi. 'Gelmeyeceğim' dedi. Gelecekti. Niye caydı. Ben kendim gittim. Dün akşam geldim. Zile bastım açan olmadı. Yedek anahtarı vardı büyük kızımda. Onunla kapıyı açtım. Yerde yatıyor. Kan sel içinde yatıyor. Gelecekti köye. Dedesine gidecekti. Gelmedi" diye konuştu.

"TANIDIK BİRİ OLMASA KAPIYI AÇMAZDI"

Öz'ün annesi Asuman Akkaya ise gözyaşları içinde, "Evi alıp götürselerdi. Bayıltıp bıraksalardı. Ne istediler oğlumdan" diye gözyaşlarına boğuldu. Kapının zorlanmadığını söyleyen Akkaya, "Kapıyı tekmeleseler, tanıdık biri olmadıkça açmazdı. Tanıdık biri" dedi. Olayın gerçekleştiği sokakta belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu. Aile burada taziyeleri kabul etti. Öz'ün cenazesi ikindi vakti Bezirganbahçe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

ŞÜPHELER KOMŞU ÜZERİNDE

Bu arada polisin kapıda herhangi bir zorlama tespit etmediği öğrenildi. Evin yedek anahtarının alt katta oturan komşuda da bulunduğu belirtildi. Şüphe üzerine iki gündür kayıp olduğu öne sürülen komşu aranıyor.

 

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