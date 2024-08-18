Eve kurşun yağdırdılar!

Çorum’da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda evin camları kırıldı.

AA'da yer alan habere göre kentte A.K'ye ait evin camlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekiplerince yapılan çalışmada ikamet camlarına isabet ve yerde çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.