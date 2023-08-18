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        Evergrande iflas koruma başvurusunda bulundu

        Çinli emlak devi Evergrande, ABD'de iflas koruma başvurusunda bulundu. ABD'deki varlıklarını korumayı talep eden şirket, ağır borçlarını ödeyebilmek için anlaşma zeminleri arıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.08.2023 - 09:44
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        Evergrande'den iflas koruma başvurusu
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        Çin'deki emlak krizi derinleşirken emlak devi Evergrande ABD'de iflas koruma başvurusunda bulundu. Başvuru kabul edilirse, ağır borçlu şirketin alacaklılarla milyarlarca dolarlık bir anlaşma üzerinde çalışırken ABD'deki varlıklarını korumasına olanak tanıyacak.

        Evergrande 2021 yılında devasa borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düşmüş ve bu durum küresel finans piyasalarında şok etkisi yaratmıştı. Bu hamle, Çin'in emlak piyasasındaki sorunların dünyanın en büyük ikinci ekonomisine ilişkin endişeleri arttırdığı bir dönemde geldi.

        China Evergrande Group, Perşembe günü New York mahkemesinde 'Bölüm 15 iflas koruma' başvurusunu yaptı. 'Bölüm 15', borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışan yabancı bir şirketin ABD'deki varlıklarını koruyor.

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        Web sitesine göre grubun emlak biriminin ülkede 280'den fazla şehirde bin 300'den fazla projesi bulunuyor.

        Grubun diğer işletmeleri arasında bir elektrikli otomobil üreticisi ve bir futbol kulübü de bulunuyor.

        Evergrande, borç geri ödemelerinde temerrüde düştükten sonra alacaklılarla anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için çalışıyor.

        Toplam 300 milyar dolardan (235 milyar sterlin) fazla olduğu tahmin edilen borçlarıyla dünyanın en ağır borçlu emlak geliştiricisiydi. Şirketin hisselerinin alım satımı geçen yıldan bu yana askıya alınmış durumda. Evergrande geçen ay son iki yılda toplam 581.9 milyar yuan (80 milyar $; 62.7 milyar £) kaybettiğini açıkladı.

        Geçtiğimiz hafta Çin'in bir diğer büyük emlak devi Country Garden, yılın ilk altı ayında 7,6 milyar dolara kadar zarar edebileceği uyarısında bulundu.

        Bu ayın başlarında Pekin, tüketici fiyatlarının Temmuz ayında iki yıldan uzun bir süredir ilk kez düşmesi nedeniyle Çin ekonomisinin deflasyona girdiğini açıkladı.

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        Zayıf büyüme, Çin'in diğer birçok ülkeyi sarsan ve başka yerlerdeki merkez bankacılarını borçlanma maliyetlerini keskin bir şekilde artırmaya sevk eden yükselen fiyatlarla karşı karşıya olmadığı anlamına geliyor.

        Zayıf küresel talebin dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin toparlanma beklentilerini tehdit etmesi nedeniyle ülkenin ithalat ve ihracatı da geçen ay keskin bir düşüş gösterdi.

        Resmi rakamlar Temmuz ayında ihracatın bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,5 oranında düştüğünü, ithalatın ise yüzde 12,4 oranında gerilediğini gösterdi.

        Bu hafta başında Çin Merkez Bankası ekonomiyi canlandırmak amacıyla beklenmedik bir şekilde üç ay içinde ikinci kez faiz oranlarını düşürdü.

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