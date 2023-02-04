İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Everton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton 1-0'lık skorla kazandı.
Yeni teknik direktörü Sean Dyche yönetiminde çıktığı ilk maçından galibiyetle ayrılan Everton'a üç puanı getiren golü 60. dakikada James Tarkowski kaydetti.
ARSENAL'İN 13 MAÇLIK SERİSİ BİTTİ
Lider Arsenal, böylece ligde 13 maç sonra kaybederken 50 puanda kaldı.
8 maç sonra galibiyetle tanışan 17. sıradaki Everton ise puanını 18'e yükseltti
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