Everton - Brighton & Hove Albion maçı ne zaman?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Everton, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Brighton & Hove Albion takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 15 puanlı Everton 9. sırada bulunuyor, Brighton & Hove Albion 14 puana sahip ve 11. sırada. Everton son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Brighton & Hove Albion son 6 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 116. İddaa'da Everton kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Brighton & Hove Albion kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.65, üst 1.70 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Everton son hafta oynanan West Ham United maçında 3-1 yenildi.

Brighton & Hove Albion, Liverpool karşılaşmaında 4-0 yenildi.

Everton, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 5 gol yedi.

Brighton & Hove Albion, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Brighton & Hove Albion, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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