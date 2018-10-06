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Everton deplasmanda kazandı

Premier Lig'de temsilcilerimiz karşı karşıya geldi. Cenk Tosun'lu Everton, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester United'a konu oldu ve maç Everton'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Everton'da Cenk Tosun 71. dakikada oyuna girerken, Çağlar Söyüncü ise forma şansı bulamadı

06 Ekim 2018 Cumartesi, 20:01 | Güncelleme:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, deplasmanda Leicester City'yi 2-1 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında King Power Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Everton, 7. dakikada Brezilyalı golcüsü Richarlison'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan ev sahibi Leicester City, 40. dakikada Ricardo Pereira'nın ağları sarsmasıyla skora denge getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Leicester City'de Wes Morgan, 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Everton, 77. dakikada İzlandalı Gylfi Sigurdsson'un uzak mesafeden golüyle 2-1 öne geçti ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Everton'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun 71. dakikada Tom Davies'in yerine oyuna dahil oldu. Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü ise kadroda yer almadı.

İki takım da puanını 12'ye çıkardı.

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