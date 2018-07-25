İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Brezilyalı sol kanat oyuncusu Richarlison de Andrade'yi Watford'dan transfer etti.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'dan yapılan açıklamaya göre; 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpler, Richarlison'un bonservisine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 40.50 milyon Pound karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Watford'ın geçen yaz Fluminense'den 12,5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Richarlison, 41 maçta 5 gol ve 5 asist üretti.

EN PAHALI İKİNCİ TRANSFER OLDU

Richarlison de Andrade'yi 40.50 milyon Pound karşılığında kadrosuna katan Everton, böylece tarihinin en pahalı ikinci transferini imza atmış oldu.

Premier Lig ekibi, geçen sezon Swansea'den İzlandalı orta saha Gylfi Sigurdsson'a 44.56 milyon Pound ödeyerek kulüp rekorunu kırmıştı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, sezonu 33 maçta, 6 gol ve 5 asistle tamamlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ