Premier Lig'de Everton ile Southampton karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, rakibini 2-1 yenerek ilk iki hafta sonunda 4 puana ulaştı. Southampton ise 1 puanda kaldı. Everton'ın gollerini 15. dakikada Theo Walcott ile 31. dakikada Richarlison attı. Konuk ekibin tek golü ise 54. dakikada Danny Ings'ten geldi.

Maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 75 dakika sahada kaldı. Milli yıldız, ardından yerini Dominic Calvert-Lewin'e bıraktı.

TOTTENHAM 3 GOLLE KAZANDI



2. haftada Tottenham, Fabri'nin formasını giydiği Fulhan'ı ağırladı. Londra ekibi, rakibini 3-1 (43' Lucas Moura, 74' Kieran Trippier, 77' Harry Kane, 52' Aleksandar Mitrovic) yenerek 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaştı. Fulham ise puanla tanışamadı. Fulham'ın Beşiktaş'tan transfer ettiği İspanyol file bekçisi Fabri, 90 maçın tamamında oynadı. Öte yandan Tottenham'ın yıldızı Harry Kane, kulüp takımlarıyla Ağustos ayında çıktığı 15. karşılaşmada ilk golünü kaydetti.

PREMİER LİG'DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Cardiff City: 0 - Newcastle United: 0

Leicester City: 2 - Wolverhampton: 0

West Ham United: 1 - Bournemouth: 2

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