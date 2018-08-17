Everton - Southampton maçı heyecanı

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Everton, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Southampton takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Everton 1 puanla 9. sırada, Southampton 1 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Everton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Southampton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 104 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Everton kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.10, Southampton sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
Everton son hafta oynanan West Ham United maçında 3-1 yenildi.
Southampton ise Manchester City maçında 0-1 yenildi.
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