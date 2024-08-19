Yeni bir ortamda uyumak neden zordur?
İnsanlar çoğunlukla kendi evlerinde uyumayı ve dinlenmeyi çok daha sağlıklı ve huzurlu bulur. Tatile gittiğimizde, bir otelde kaldığımızda veya bir arkadaşımızın ya da akrabalarımızın evinde uyumaya çalıştığımızda, evimizdeki gibi hızlı ve rahat bir şekilde uykuya dalamayız. Bu durumun sebepleri nelerdir? İşte merak edilenler...
Misafirlikler bazen yatıya kaldığımız bir ziyarete dönüşebiliyor. Huzurlu ve mutlu olduğumuz bir ortamda olsak bile, uyumaya çalışırken uzun vakitler harcayabiliyoruz. Peki, bu durumun kaynağı nedir?
NEDEN UYUMAKTA ZORLANIRIZ?
Uzun ve yorucu bir yolculuk sonrasında dahi pek çoğumuz ilk kez konaklayacağı ortamda uyumakta güçlük çeker. Kimi zaman “yerini yadırgamak” olarak da tanımladığımız bu durum, gecenin büyük bölümünde huzursuz olmamıza neden olur.
Uzmanlara göre bunun nedeni beynimizin bir yarım küresinin uyanık kalmaya devam etmesidir.
VARSAYILAN DURUM AĞI NEDİR?
Beynimizde, birbiriyle etkileşim halinde olan belirli bölgelerin oluşturduğu farklı ağlar (örneğin dikkat ağı, işitsel ağ, görsel ağ) vardır. Bu ağlardan biri de varsayılan durum ağıdır.
Bu ağ, kendimizle ya da başkalarıyla ilgili bir şeyler düşünürken, geçmişimize kafa yorarken ya da geleceğimizi planlarken aktiftir. Diğer bir deyişle, düşüncelere daldığımızda bu ağı oluşturan bölgeler arasındaki bağlantılar otomatik olarak artar.
BEYNİMİZ TEPKİ VERİR
Brown Üniversitesi’nde araştırmacıların Current Biology’de yayımlanan çalışmasına göre, katılımcıların farklı bir yerde ilk kez uyuyacağı zamanlarda, beynin sol yarım küresindeki varsayılan durum ağının daha aktif olduğu ve derin uyku süresinin daha kısa olduğu, beynin bu bölümünde dış uyaranlara verilen tepkinin daha yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Uzmanlar bunun, olağan dışı bir durum tespit edildiğinde vücudun anında tepki vermesini kolaylaştırdığını belirtmektedir.
TEHLİKELİ BİR YER OLARAK ALGILIYORUZ
İlk kez uyuyacağınız ortamı evinize göre daha tehlikeli bir yer olarak algılıyorsunuz. Bu nedenle herhangi bir tehdidi anında fark edebilmek için sol yarım küre çevreyi gözlüyor. Diğer bir ifadeyle, bir gözünüz açık uyuyorsunuz.
Uzmanlar, henüz yanıtlanmamış çok sayıda soru olduğunu, söz konusu “uyuyamama” sürecinde sağ yarı kürenin rol alıp almadığına ve beyindeki diğer ağların işlevine ilişkin daha ayrıntılı çalışmalar yapılması gerektiğini vurguluyorlar.
KAYNAK: TÜBİTAK