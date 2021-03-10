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'Evin Caz Hali'nde sahne JAPA'nın

Pandemi döneminde sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturan Akbank Sanat'ın 'Evin Caz Hali' konserlerinde 18 Mart akşamı JAPA müzikseverlerle buluşacak.

'Evin Caz Hali'nde sahne JAPA'nın


Akbank Sanat, yeni dönemde de sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturuyor.
Akbank Caz Festivali’nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan “Evin Caz Hali” konserleri yeni programı ile devam ediyor.

Yoğun ilgi gören ve Ocak ayında yeniden başlayan “Evin Caz Hali” konserler serisinde Mart ayında Çağla Karaali, Efe Artun Yüksel ve Oğulcan Akça’dan oluşan JAPA, 18 Mart Perşembe akşamı 18.00’de Akbank Sanat Youtube kanalında yer alacak.

18 Mart 2021 Perşembe

Saat: 18.00

JAPA (Çağla Karaali, Efe Artun Yüksel, Oğulcan Akça) (vokal, davul-gitar-bas gitar)

15 Nisan 2021 Perşembe

Saat: 18.00

Bilge Günaydın Trio (Bilge Günaydın: Piyano, Cenk Erdoğan: Gitar, Ozan Musluoğlu: Kontrbas)

27 Mayıs 2021 Perşembe

Saat:18.00

Eylül Ergül Trio (Eylül Ergül: Piyano, Vokal , Ozan Musluoğlu: Kontrbas , Serdar Barçın: Flüt ve Saksafon)

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