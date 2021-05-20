'Evin Caz Hali'nin konuğu Eylül Ergül

Akbank Sanat kültür yeni dönemde de sanat etkinliklerini sosyal medya kanallarından sanatseverlerle buluşturuyor.
Akbank Caz Festivali’nin "Yıl Boyu Caz" konserleri kapsamında Nisan 2020 döneminde başlatılan “Evin Caz Hali” konserleri yeni programı ile devam ediyor.
Yoğun ilgi gören ve Ocak ayında yeniden başlayan “Evin Caz Hali” konserler serisinde Mayıs ayında Eylül Ergül, Ozan Musluoğlu, Serdar Barçın ve Ferit Odman’dan oluşan Eylül Ergül Quartet konseri 27 Mayıs Perşembe akşamı 18.00’de Akbank Sanat Youtube kanalında yayınlanacak.
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