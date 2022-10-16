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Evin deposuna giren yılan panik yarattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin deposuna giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğal ortamına bırakıldı

Evin deposuna giren yılan panik yarattı
Depoya yılan panik yarattı
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DHA

Bitez Mahallesi 2105 Sokak'ta, akşam saatlerinde bir evin deposunda yılan gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel aparat yardımıyla yaklaşık 2 metre uzunluğundaki boz yılanı depodan çıkararak doğal ortamına bıraktı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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