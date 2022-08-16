Evinde ailesiyle 60 yılan besliyor

Emin, evinde 3 tür yılan beslediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlar siyah yılan, kör yılan ve şah yılan dediğimiz türler. Yılanların en tehlikelisi kör yılandır. Mecbur kalmadıkça o türleri yakalamıyorum. Siyah yılanın ise bir tehlikesi yok. Nerde yılan görülse bana haber veriyorlar ben de gidip yakalıyorum ve eve getiriyorum."