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Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde arkadaşlarıyla tartıştı, bıçakla öldürüldü
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Evinde arkadaşlarıyla çıkan tartışmada bıçakla öldürüldü

Gaziantep'te arkadaşları ile evinde vakit geçiren Rıdvan Bozkurt (31), çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü

Evinde arkadaşlarıyla tartıştı, bıçakla öldürüldü
Evinde arkadaşlarıyla tartıştı, bıçakla öldürüldü
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DHA

Gaziantep'te, misafirliğe gelen arkadaşlarıyla geç saate kadar oturduğu evinde bıçaklanarak, öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rıdvan Bozkurt evine gelen 3 arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Daha sonra çıkan kavgada Rıdvan Bozkurt, bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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