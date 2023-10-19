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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde cansız bedeni bulundu

        Samsun'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

        Samsun'da yalnız yaşayan kadın, yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 19:38 Güncelleme: 19.10.2023 - 19:39
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        Evinde cansız bedeni bulundu
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        Samsun'da Şennur Ekiz, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Şennur Ekiz'den uzun süre haber alamayan komşuları durumu yakınlarına haber verdi.

        Eve gelen yakınları cevap alamayınca yedek anahtarla içeri girdiklerinde Ekiz'i koltukta hareketsiz buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Şennur Ekiz'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Ölümü şüpheli bulunan Şennur Ekiz'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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