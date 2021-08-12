Yer: Aydın... 'Bir sürpriz bulundu' diyerek duyurdu!

DHA

Olay, dün gece Musa Şahin Bulvarı'ndaki apartman dairesinde meydana geldi. Musa İnaltekin'in yalnız oturduğu evinden silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine gelip, eve giren polis ve sağlık ekipleri, İnaltekin'i karnından pompalı tüfekle vurulmuş buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan İnaltekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İnaltekin'in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Mustafa İnaltekin'in evinde bulduğu tüfeği detaylı inceleme için kriminal incelemeye gönderdi.