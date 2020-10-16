Evinde salça, tarhana yapıp ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet aldı

AA

Zehra Yenigürbüz, Aşağıçavuş köyündeki bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle salça, tarhana, erişte gibi ürünler yapıp satarak her yıl öğrencilere destek sağlıyor.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan bazı öğrencilerin tablet ihtiyacı olduğunu duyan Yenigürbüz, yaptığı ürünleri satarak 3 tablet aldı.

Tabletleri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim eden Yenigürbüz, böylece 3 öğrencinin ihtiyacını karşıladı.

- "Öğrencilerin eğitim alması benim için çok önemli"

Zehra Yenigürbüz, AA muhabirine, eşinin üniversite öğrencilerine burs verdiğini, kendisinin de öğrencilere faydalı olabilmek için el emeğiyle yaptığı ürünleri sattığını söyledi.

İhtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunduğunu anlatan Yenigürbüz, "Bunu aslında devletimiz yapıyor. Biz de her şeyi devletten beklemek olmaz diye böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu dönemde yapılacak en güzel yardımın çocuklara eğitim için yapılacağını düşündük." dedi.

Haftada bir gününü ürünleri yapmak için ayırdığını belirten Yenigürbüz, "Çok güzel bir duygu bu. Öğrencileri mutlu edebilirsek ben de mutlu olurum. Öğrencilerin eğitim alması benim için çok önemli." ifadesini kullandı.

- "Eğitime yapılan yardım yardımların en anlamlısı"

Zehra Yenigürbüz'ün eşi Ethem Yenigürbüz de insanlık olarak zor bir dönemden geçildiğine işaret etti.

Salgın nedeniyle evde eğitime katılan öğrencilerin teknik malzemelere ihtiyaç duyduğunun altını çizen Yenigürbüz, "Eşimin düşündüğü yardım çalışması çok anlamlı. Ben de kendisini takdir ediyorum. Bu sıkıntılı dönemde imkanı olan tüm vatandaşlarımızın taşın altına elini sokarak devletimize, milletimize destek olmasının önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Eşinin geçmiş yıllarda da eğitime destek verdiğini dile getiren Yenigürbüz, şunları kaydetti:

"Kendi kimseye duyurmadan bu çalışmaları yapıyordu ancak bu dönemde insanlara örnek olması düşüncesiyle bir fikir vermesi, yardım algısı oluşturulması anlamında böyle bir şeye girişildi. Eğitime yapılan yardımın yardımların en anlamlısı olduğunu düşünüyorum."