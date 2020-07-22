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HaberlerGündem3. SayfaEvinde silahlı saldırıya uğradı
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Adana'da evinin mutfağında silahlı saldırıya uğradı

Adana'da Aziz Kurt, iki katlı müstakil evinin mutfağında çay doldururken, silahlı saldırıya uğradı. Açık olan kapıdan içeri giren kimliği belirsiz kişi, Aziz Kurt'a pompalı tüfekle ateş etti. Sırtından yaralanan Kurt, sokağa çıkıp yardım istedi. Tedavi altına alınan Kurt’un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

adana silahlı saldırı
AA

Adana’da bir kişi evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde yaşayan Aziz Kurt, zemin kattaki mutfakta çay doldurduğu sırada açık olan kapıdan henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesiyle yaralandı.

Sırtından yaralanan Kurt, sokağa çıkıp yardım istedi. Komşuları Kurt'un aşırı kan kaybetmesini önlemek için kemerle turnike uyguladı. Yaralı, çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kurt'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay sırasında Kurt'un iki oğlunun uyuduğu, eşinin de alışveriş için markete gittiği öğrenildi. Polis, olay yerinden bisikletle kaçtığı öne sürülen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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