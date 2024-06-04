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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde vurulmuş halde bulundu | Son dakika haberleri

        Evinde vurulmuş halde bulundu

        Aydın'da 35 yaşındaki Mehmet Özpınar evinde vurulmuş halde bulundu. Yakınlarının bir süredir Özpınar'ı aradığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:47 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:47
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        Evinde vurulmuş halde bulundu
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı şahıs, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

        Olay, Aydoğdu Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında yalnız yaşayan Mehmet Özpınar'dan (35) yakınları uzun süre haber alamadı.

        Fotoğraf: DHA

        ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİLER

        Özpınar'ın sağlık durumundan endişe eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir marifetiyle eve girdi. Özpınar yatağında silahla vurulmuş halde bulundu.

        Yapılan ilk incelemelere göre Özpınar'ın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından Özpınar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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