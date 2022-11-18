Evinden 2 bin 385 adet tarihi eser çıktı 0:00 / 0:00

İHA

Manisa'da, jandarmanın operasyonunda bir evde yapılan aramada 2 bin 385 adet tarihi eser ele geçirildi.

Kula ilçesinde tarihi eser kaçaklığı ile ilgili çalışmalar yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S. isimli kişinin ikametinde tarihi eserler bulunduğu bilgisine ulaşmasının ardından dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 850 adet sikke, 527 adet obje, 1 adet dedektör, 1 adet gordon boynuz desenli bronz plaka, 1 adet yuvarlak aslan başlı aplik, 1 adet mühür, 1 adet Baykuş heykeli, 1 adet cam vazo, 1 adet bronz vazo, 1 adet vazo kulpu olmak üzere toplam 2 bin 385 adet tarihi eser ve 50 adet 9 milimetre çapında, 8 adet 7.62milimetre çapında tabanca mermisi ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konurken, şüpheli S.S. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.