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Haberler Gündem 3. Sayfa Evinden 710 adet Bizans dönemine tarihi eser çıktı
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Bursa'da 710 adet Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Bursa'da polisin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada Bizans ve Helenistik Döneme ait oldukları tespit edilen 710 adet tarihi eser niteliği olan sikke, obje ve figürler ele geçirildi

Evinden 710 adet Bizans dönemine tarihi eser çıktı
Evinden 710 adet Bizans dönemine tarihi eser çıktı
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İHA

Bursa'da yapılan operasyonda Bizans ve Helenistik döneme ait 710 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından kültürel ve tarihi mirasın korunmasına, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan operasyon sonucu C.E. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise, Doğu Roma Dönemi (Bizans) ve Helenistik Döneme ait oldukları tespit edilen 710 adet tarihi eser niteliği olan sikke, obje ve figürler ele geçirildi. Şüpheli C.E. hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet kapsamında adli işlem yapıldı.

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