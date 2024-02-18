Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Evindeyken başına kurşun isabet etti!

        Evindeyken başına kurşun isabet etti!

        Sinop'ta evinde oturan genç, bahçede açılan kurşunun hedefi oldu. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli F.P, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 20:49 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evindeyken başına kurşun isabet etti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

        Korucuk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla tartışan F.P, apartmanın bahçesinde tabancayla havaya ateş açtı.

        Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinde bulunan üniversite öğrencisi B.D, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        B.D, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olay sonrası kaçan şüpheli F.P, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabanca aracında ele geçirildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 3 gol var!
        Maçta 3 gol var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 31 Mart mesajı
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Hamsi avına çıkan 3 balıkçı hayatını kaybetti
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        İple boğup hafriyat alanına gömdü
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        Yol verme tartışması! Taksiciden iki kurşun
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Gemi mürettebatı 4'üncü gününde aranıyor
        Sevda Ferdağ toprağa verildi
        Sevda Ferdağ toprağa verildi
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        Aboubakar ve Masuaku sahne alıyor!
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "Hayalim İstanbul'u terk etmek"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "4 kırmızı kartı da atladı"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"
        "Galibiyet Kartal'a yazar"