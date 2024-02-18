Evindeyken başına kurşun isabet etti!
Sinop'ta evinde oturan genç, bahçede açılan kurşunun hedefi oldu. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli F.P, polis ekiplerince yakalandı
Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
Korucuk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla tartışan F.P, apartmanın bahçesinde tabancayla havaya ateş açtı.
Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinde bulunan üniversite öğrencisi B.D, başına isabet eden kurşunla yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
B.D, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan şüpheli F.P, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabanca aracında ele geçirildi.
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