Evine çatıdan girmek istedi, canından oldu 0:00 / 0:00

İHA

Andalya'da evine girmek için çıktığı çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Finike ilçesi Üniversite Sokak üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sabah saatlerine yaşadığı eve gelen üç çocuk babası kamyon şoförü Alaettin Ergünç, evin kapısını açamadı. Bunun üzerine eve çatıdan balkona sarkarak inmek isteyen adam bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü.

KOMŞULARI GÖRDÜ

Ergünç'ün yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alaettin Ergünç'un cansız bedeni olay yerinde savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.