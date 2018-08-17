Taksim’in ara sokaklarında taksiden inen 2 kadını sürükleyerek çantalarını kapkaç yapan şüpheliler, güven timlerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin kaçmaya çalışırken yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, Beyoğlu Taksim Turan Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay 3 şahıs, taksiden inerek apartmana giren 2 kadının çantasını kapkaç yapmıştı. Çantasını bırakmak istemeyen kadın ise şüpheliler tarafından birkaç metre sürüklenmişti. Olayın ardından güvenlik kamera görüntülerini inceleyen alan güven timleri, şahıslar yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada geçtiğimiz 8 Ağustos’ta aynı şüpheliler saat 06.00 sıralarında aynı cadde üzerinde erkek bir vatandaşa saldırarak üstündekileri gasp etmek istedi. Vatandaşın direnmesi üzerine şahıslar bir şey alamayarak kaçtı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olayın ardından vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan güven timleri, motorize yunus ekiplerinin uygulama yaptığı yerde eşkalleri ve kimlikleri belirlenen H.Ş. ve M.A.’yı gördü. Şahısların kaçmaya başlamasının ardından polis ile aralarında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda şahıslar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların sorgulanmak üzere büroya getirilmesinin ardından kendilerini ziyarete gelen Y.A.’nın da olaya karışan 3’üncü şahsın tespit edilmesi üzerine o da gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının adından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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